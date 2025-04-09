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"وعد الحر دين عليه".. ممدوح عباس يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

04:33 م الأربعاء 09 أبريل 2025

ممدوح عباس

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كتب- محمد خيري:

وعد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، جماهير الزمالك بصفتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم و تنسيني الم الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك و أشكركم".

جدير بالذكر، أن ممدوح عباس هو أكبر الداعمين لنادي الزمالك مؤخرا، وكان يحاول المساعدة في ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل لاتفاق حتى الآن.

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره ستيلينبوش مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
رسالة ممدوح عباس للجماهير

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ممدوح عباس الزمالك نادي الزمالك الأسبق
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