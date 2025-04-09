نجم الأهلي السابق: زيزو لعب أطول فترة مع الزمالك استعدادا لمونديال الأندية

كتب- محمد خيري:

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن أحمد مصطفى زيزو لاعب ذكي مؤكداً أنه لعب أطول فترة ممكنة مع الزمالك من أجل المشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي.

وقرر نادي الزمالك، تجميد اللاعب واستبعاده من قائمة الفريق أمس، بعد كشف توقيعه للنادي الأهلي، حسب مصادر الزمالك.

أضاف ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "زيزو لاعب ذكي وكان يريد لعب أطول فترة ممكنة مع الزمالك حتى يكون جاهزا للمشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي".

وأوضح: "ألوم مجلس الزمالك على إدارته لملف تجديد عقد زيزو".

وتحدث ريان عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش اليوم قائلاً: "الزمالك قادر على تخطي ستيلينبوش والصعود لنصف نهائي الكونفدرالية رغم الغيابات العديدة".