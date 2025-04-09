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العائلة تحكم.. إخوة وآباء وكلاء نجوم الأهلي والزمالك

03:15 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    زيزو مع والده (1)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات
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    احتفال حسين الشحات (4)
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    حسين الشحات وشقيقه محمد (2)
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    حسين الشحات وشقيقه محمد (1)
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    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
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    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    أشرف بن شرقي (4)
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
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كتبت-هند عواد:

تصدر مصطفى سيد والد نجم نادي الزمالك أحمد "زيزو"، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، مع توقيع اللاعب للنادي الأهلي، بناء على مفاوضات وكيله "والده" خلال الأشهر الماضية.

ولا يعد زيزو اللاعب الوحيد الذي يتخذ من أحد أفراد عائلته وكيلا له، فضم الأهلي والزمالك لاعبين اتخذوا نفس الطريق.

والد زيزو وتأثيره على انتقاله إلى الأهلي

كانت خلافات والد زيزو مع مجلس إدارة نادي الزمالك، أحد الأسباب التي تسببت في توقيع اللاعب للغريم التقليدي الأهلي.

وقال زيزو في تصريح إذاعي: "أبي شخص محترم، ليس أقل من أي أحد من مجلس الإدارة. هو من جدد عقدي مع الزمالك مرتين في الماضي ولم يأخذ أي أموال، وهو وكيلي ومن حقه أخذ عمولته".

شقيق حسام عبد المجيد

اللاعب الآخر في الزمالك هو حسام عبد المجيد مدافع الفريق، ويعد شقيقه "إسلام" وكيله، والذي أوضح خلال الفترة الماضية، حقيقة رغبة اللاعب في الرحيل للاحتراف، وقال في تصريحات تلفزيونية: "حسام عبد المجيد يحترم نادي الزمالك ويقدره وأي عروض احتراف ستكون من خلال النادي، والأبيض هو فقط من يحق له مناقشة أي أمور أو عروض خارج مصر".

شقيق محمد حمدي

يسير محمد حمدي لاعب الزمالك المعار من إنبي، على خطى حسام عبد المجيد، إذ أن وكيله هو شقيقه أحمد حمدي.

وتعاقد الزمالك مع محمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

شقيق حسين الشحات

اللاعب الثالث الذي يعتبر شقيقه وكيله، هو حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووكيله محمد الشحات.

رشيد بن شرقي

لعب رشيد بن شرقي وكيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، دورا في انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد فشل المفاوضات مع الزمالك، في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب العائد المادي.

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إخوة وآباء وكلاء نجوم الأهلي والزمالك والد زيزو شقيق حسين الشحات شقيق محمد حمدي شقيق أشرف بن شرقي
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