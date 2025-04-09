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هل وقع محمود الونش للأهلي؟.. مصدر يفجر مفاجأة

02:26 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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  • عرض 17 صورة
    محمود الونش
  • عرض 17 صورة
    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود الونش 2
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    محمود الونش
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    محمود الونش 1
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    محمود الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
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  • عرض 17 صورة
    محمود الونش مدافع الزمالك
  • عرض 17 صورة
    محمود الونش
  • عرض 17 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 17 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 17 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    محمود الونش
  • عرض 17 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، مفاجأة حول حقيق تفاوض النادي الأهلي مع محمود الونش لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، والحصول على توقيعه.

وينتهي عقد الونش مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق في نهاية الموسم بشكل مجاني.

وأكد المصدر، أن محمود الونش، بالفعل هو أحد المرشحين في الوقت الحالي لتدعيم خط الدفاع للفريق الأول للنادي الأهلي.

وأوضح المصدر، المفاجأة أن أحمد يحيى وكيل اللاعب هو من عرضه على مسئولي الأهلي، ولكنهم طالبوا الحصول على رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أولا قبل إبداء الرأي.

وأضاف المصدر، اللاعب لم يوقع حتى الآن كما تحدث البعض، ولكن القرار سيكون في يد كولر، الذي لم يوضح رأيه حتى الآن، سواء بضم "الونش" أو البحث عن خيارات أخرى.

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