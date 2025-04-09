دغموم وصلاح محسن يقودان هجوم المصري في مواجهة سيمبا بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

أعلن أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر له بعد قليل في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - محمود حمادة - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف - سامادو أتدجيكيو - يوسف الجوهري.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن.

البدلاء: محمود حمدي - كريم العراقي - محمد هاشم - حسن علي - حسين فيصل - كريم بامبو - ميدو جابر - فخر الدين بن يوسف - بابا بادجي.