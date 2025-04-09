"ليست السبب الوحيد".. ما هي فترة الحماية التي تعيق إعلان صفقة زيزو؟

كتبت-هند عواد:

بعد حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد زيزو لاعب الزمالك، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، خرجت أنباء تشير إلى أن الذي يمنع الأحمر من إعلان الصفقة، بند يسمى "فترة الحماية" في لوائح فيفا.

وفسر محمد بيومي خبير اللوائح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بند فترة الحماية، قائلا: "فترة الحماية عبارة عن بند لحماية الثبات التعاقدي للاعب تحت، وعلى سبيل المثال إذا وقع اللاعب عقدا مدته 5 سنوات، يتمكن من طلب إنهاء عقده مع الفريق بعد 3 سنوات، بشرط أن يكون وقع وهو في عمر 28 عاما".

وأشار إلى أن اللاعبين الذين وقعوا عقود كبيرة لمدة 5 سنوات على سبيل المثال، وهم في عمر أكبر من 28 عاما، تكون فترة الحماية الخاصة بهم لمدة عامين.

ووقع أحمد سيد زيزو صاحب الـ29 عاما، على عقوده مع الزمالك، في سبتمبر 2022 (أي وهو أقل من 28 عاما)، بالتالي ما زال اللاعب في فترة الحماية، لكنها ليست السبب الوحيد في عدم إعلان الأهلي للصفقة.

سبب آخر يمنع إعلان صفقة الأهلي

كشف محمد بيومي، السبب الآخر الذي يعوق الأهلي للإعلان عن صفقة زيزو، قائلا: "المادة رقم 14 في لوائح فيفا، تقول إنه على النادي الراغب في لاعب داخل الـ6 أشهر الأخيرة من عقده، أن يبلغ ناديه الحالي قبل التعاقد معه، وذلك مرتين خلال 15 يوما".

وفسر: "لو الأهلي تعاقد مع زيزو دون إخبار الزمالك، يعاقب بغرامة مالية، وعلى سبيل المثال في الإمارات إذا حدث الأمر يتم توقيع عقوبة مالية على النادي قدرها 100 ألف درهم، إخطار الأهلي للزمالك ليس للحصول على الموافقة، إنما يخبره برغبته في التعاقد، وإذا كان الزمالك لديه أي اعتراضات أو مستندات قانونية تمنع التعاقد يظهرها، ولو أعلن دون مخاطبة ناديه أولا يعاقب، الاعتراضات التي قد يمتلكها الزمالك، مثل وجود عهده لم يسلمها حتى الآن مثل السيارة أو الشقة، أو وجود دين على اللاعب، جميعها تمنع التعاقد، والإخطار يكون في شكل خطاب رسمي تقول إنه سيتعاقد مع اللاعب للعلم والإحاطة".

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