مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

مولودية الجزائر

الكونفيدرالية الأفريقية

سيمبا

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ستيلينبوش

الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
21:00

النادي الرياضي القسنطينى

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

أستون فيلا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

ممثلا عن مصر.. تفاصيل مشاركة الأهلي في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية

01:28 م الأربعاء 09 أبريل 2025

محمود الخطيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

شارك النادي الأهلي في أعمال قمة كرة القدم العالمية التي انطلقت اليوم بجامعة محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط.

وتناقش قمة كرة القدم العالمية التي تقام على مدى يومين بمشاركة الاتحادين الدولي والأفريقي وعدد من رؤساء الإتحادات ووزراء الرياضة وروابط الدوريات، سبل تطوير وتنمية كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وتقام قمة كرة القدم العالمية بالرباط تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية على هامش فعاليات تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وتواجد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة الأهلي لكرة القدم في الرباط بناء على دعوة تلقاها النادي الأهلي ممثلا عن الكرة المصرية والأفريقية .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الأهلي تلقي خطاب من اللجنة المنظمة لأكبر مؤتمرات كرة القدم بالعالم، يطلب مشاركة الأهلي في الحدث لعرض تجربته خاصة مع تواجده الدائم في كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الأهلي يشارك بصفته ممثلا للكرة المصرية والأفريقية ويعرض تجربة شركة النادي وخطتها الاستثمارية وكذلك الإعداد للتواجد في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريق يونيو المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي قمة كرة القدم العالمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)