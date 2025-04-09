ممثلا عن مصر.. تفاصيل مشاركة الأهلي في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية

كتب- مصراوي:

شارك النادي الأهلي في أعمال قمة كرة القدم العالمية التي انطلقت اليوم بجامعة محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط.

وتناقش قمة كرة القدم العالمية التي تقام على مدى يومين بمشاركة الاتحادين الدولي والأفريقي وعدد من رؤساء الإتحادات ووزراء الرياضة وروابط الدوريات، سبل تطوير وتنمية كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وتقام قمة كرة القدم العالمية بالرباط تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية على هامش فعاليات تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وتواجد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة الأهلي لكرة القدم في الرباط بناء على دعوة تلقاها النادي الأهلي ممثلا عن الكرة المصرية والأفريقية .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الأهلي تلقي خطاب من اللجنة المنظمة لأكبر مؤتمرات كرة القدم بالعالم، يطلب مشاركة الأهلي في الحدث لعرض تجربته خاصة مع تواجده الدائم في كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الأهلي يشارك بصفته ممثلا للكرة المصرية والأفريقية ويعرض تجربة شركة النادي وخطتها الاستثمارية وكذلك الإعداد للتواجد في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريق يونيو المقبل.