"حالة وحيدة".. هل يحق لزيزو فسخ تعاقده مع الزمالك قبل نهاية الموسم؟

كتبت-هند عواد:

يدرس مصطفى سيد والد ووكيل أحمد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فسخ تعاقد نجله مع الأبيض بعد قرار استبعاده من مباراة ستيلينبوش، وفقا للإعلامي إبراهيم فايق.

وشهدت الساعات الماضية، مستجدات حول مستقبل زيزو الذي ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي، إذ أنه أنهى اتفاقه مع الأهلي للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

وبالعودة إلى إمكانية فسخ تعاقد زيزو مع الزمالك، يمكن أن يتم الأمر في حالة واحدة، إذ تنص المادة 14 لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أنه إذا تأخر النادي عن سداد الرواتب لأكثر من شهرين، فسيكون اللاعب قادرًا على إنهاء العقد بسبب عادل، شريطة أن يمنح النادي 15 يومًا لدفع الأجور المستحقة.

اقرأ أيضًا:

"حال توقيعه للأهلي".. هل يحق للزمالك تمديد عقد زيزو؟

هل يرتبط بـ زيزو.. لماذا تأخر تجديد عقد السعيد مع الزمالك؟