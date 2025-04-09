"سلموا زيزو".. نجم الزمالك السابق يطالب مجلس الإدارة بالاستقالة فورا

كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أنه مستاء للغاية من أسلوب المفاوضات مجلس الأبيض، مع أحمد مصطفى زيزو، منها قصة عرض "الفيلا" على اللاعب للتجديد، موضحًا بأنه كان يجب تقديم عرض نهائي وحاسم وفقا لإمكانيات النادي.

وقرر نادي الزمالك، تجميد زيزو، واستبعاده من قائمة الفريق أمس، بعد كشف توقيعه للنادي الأهلي، حسب مصادر الزمالك.

وقال "صلاح"، عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "مجلس الإدارة الحالي عليه تقديم الاستقالة فورا طالما لم يستطيع مواجهة الأزمات، والمفترض أنهم كانوا قادمين لحل الأزمات وفتح القيد وتسديد الديون، والمجلس منذ عدة أشهر لم يكن واضحًا بشأن أزمة زيزو".

وأضاف: "مجلس الزمالك قام بتسليم زيزو للجماهير، وما يُحسب للاعب أنه لم يتحدث طيلة الفترة الماضية عن الأمور، وكان والده هو المسؤول عن الملفات الخاصة بالمفاوضات".

وأكمل: "والد زيزو كان يبحث عن مصلحة نجله ماليا وهو شئ طبيعي، وهناك بعض الشخصيات تدخلوا في المفاوضات مؤخرًا وفشلوا في ذلك، وميدو وحازم إمام والجنايني فعلوا كل ما في وسعهم ولا يتحملوا شيئًا، وما حدث استخفاف واستهزاء بعقول الناس".