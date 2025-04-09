"أمر طبيعي ومفيش حب".. سامي الشيشيني يعلق على استبعاد زيزو من لقاء ستيلينبوش

كتبت-هند عواد:

علق سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، قرار الأبيض باستبعاد أحمد سيد زيزو من قائمته لمباراة ستيلينبوش اليوم، بعد التأكد من توقيعه للأهلي.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "استبعاد زيزو أمر طبيعي ولازم يتم استبعاده، وأعتقد أنه سيتم استبعاده من كل المباريات، سيحضر تدريبات فقط، "مفيش حب موجود بعد التأكد بنسبة كبيرة أنه مضى للأهلي".

وأضاف: "وازاي يلعب قدام الجماهير وهو مضى في مكان تاني والناس هتتقبل ازاي، كلاعبين وجهاز وجمهور، الموضوع هيبقى صعب خلال الشهرين الجايين أن زيزو يكون له مكان".

واختتم سامي الشيشيني: "اللي منتظرينه هيكمل الشهر ونص ولا لأ، مقابل التنازل عن باقي عقد، وهل هيكون في مشكلة مع الجماهير أو مجلس الإدارة هنشوف الدنيا هتمشي ازاي لكن الزمالك كبير وعظيم بأبنائه".

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