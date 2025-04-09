سامي الشيشيني لمصراوي: "الزمالك لن يقف على لاعب"

كتبت-هند عواد:

تحدث سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن حظوظ الأبيض في مباراة ستيلينبوش، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أتابع موقف زيزو واستبعاده من مباراة اليوم، الناس كلها متضايقة والزملكاوية مش مصدقين، لكن نحن أمام أمر واقع الآن، وهو غير موجود".

وأضاف: "الجميع ينتظر فرقة الزمالك واللعب الجماعي، وسيكون في المباراة من يستحقون أن يكونوا موجودين خلال الفترة المقبلة، المباراة اختبار للجماهير واللاعبين وحاليا نشجع الزمالك، والنادى لن يقف على شخص، بتروح ناس وتعتزل ناس والزمالك زي ما هو".

واختتم الشيشيني: "إن شاء الله من يلعب المباراة يثبت أنه على قدر المسؤولية و جديرين بقميص الزمالك، والحمدلله لدينا تشكيل يفوز بالمباراة "ويكسب كويس كمان"، ومن الممكن البدء بعبدالله السعيد وناصر ماهر وشلبي والجزيري في الأمام، المعنويات مرتفعة من الجماهير، باللعب الجماعي وعدم الاعتماد على لاعب معين".

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