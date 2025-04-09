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بعد موقعة المغرب.. قرار من مدرب بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

11:39 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
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  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    لاعبو فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4\3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تصل بعثة بيراميدز قادمة من مدينة فاس المغربية التي انتقلت إليها من مدينة مكناس لاستقلال الطائرة اليوم، حيث يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء بملعب الدفاع الجوي.

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