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محمد الشيبي يماطل في التجديد مع بيراميدز بسبب الأهلي

11:06 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف خالد الغندور مقدم برنامج "ستاد المحور"، مفاجأة بشأن المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية المحور: "في الفترة الأخيرة الشيبي يماطل في التجديد وحسب ما علمنا من مصادرنا أن اللاعب تحدث مع وكيله لبحث الانتقال إلى الأهلي والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الشيبي يرى أن مكانه في تشكيل الأهلي سيكون مضمونا ويرى أنه يستطيع أن يثبت نفسه ويشارك بشكل أساسي مع الأحمر، كما أنه يريد المشاركة في كأس العالم للأندية ويرى أنها خطوة مهمة جدًا في مسيرته".

واختتم الغندور: "بيراميدز من الممكن أن يتعاون مع الأهلي ويعير الشيبي للأحمر خلال فترة كأس العالم للأندية حال وصول عرض أو طلب من الأحمر للحصول على خدمات الظهير المغربي، ولكن إدارة بيراميدز اشترطت على الشيبي التجديد أولًا للموافقة على إعارته".

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محمد الشيبي الأهلي كأس العالم بيراميدز
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