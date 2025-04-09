"اسألوا شيكابالا واللعب للأهلي مش حرام".. والد زيزو يعلق على قرار تجميد نجله

كتبت-هند عواد:

علق مصطفى السيد والد أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار الأبيض باستبعاد نجله من قائمة الأبيض في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وقال والد زيزو في تصريحات عبر قناة المحور: "عادي وبراحتهم ينزلوا يلعبوا وميدو ينزل يلعب بكره مكان ابني لأنه هو السبب في تطفيشه وحاليا هو اللي بيدير النادي مش حسين لبيب، ابني مش هينتحر أو هيموت بسبب تجميده في الزمالك، ابني محتاج يريح أعصابه واسألوا شيكابالا لأن ابني طلب منه يتواصل مع مجلس الزمالك الشهور الماضية من أجل تجديد عقده".

وأضاف: "طالما مش عاوزين يجددوا لابني ولا عاوزين يقدروه كنجم زملكاوي وحقق بطولات مع الفريق، يطلعوا يواجهوني في الإعلام ويقولوا كده واللعب في الأهلي مش حرام وأنا مش مطلوب مني أقول أنا وقعت على عقد أو اتفاقية مع الأهلي أو أي ناد، أنا حر لأننا انتظرنا مجلس لبيب كتير ومعملش حاجة وأنا مش هبوس على ايديهم عشان يتعاملون بشفافية في ملف تجديد ابني".

واختتم والد زيزو :"مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمة مثل هاني بيرزي وعمرو أدهم وحسين السيد لكنهم ليسوا أصحاب القرار وتم إبعادهم عن ملف زيزو لأنهم رفضوا تسليمه للجماهير".

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