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إبراهيم عبد الجواد: "واحد من كبار لاعبي الزمالك وقع عقدا مع الأهلي"

10:19 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    الونش وإسلام سعد
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية أون تايم سبورت: "محمود حمدي الونش واحد من كبار لاعبي الزمالك، وقع عقدا مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات وسيتم تأجيل حسم العقد لحين الاستقرار على تفعيله أم لا من جانب الأهلي أو اللاعب".

وأضاف: "القرار والاستعانة بخدمات الونش بعد تعثر المفاوضات مع رامي ربيعة لاعب الأهلي والذي يفضل أن يخوض تجربة احترافية أخرى غير النادي الأهلي لو لم يحصل على المقابل المادي الذي يرتضيه".

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