"كرامتي قبل أي فلوس".. والد زيزو ينتقد مجلس إدارة الزمالك

كتبت-هند عواد:

انتقد مصطفى السيد والد أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وقال والد زيزو في تصريحات عبر قناة المحور: "مجلس الزمالك غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات، وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي، هذا المجلس تعامل بإهانة مع ابني وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، و"بالعامية كده داسو على كرامته".

وأضاف: "عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه "خاف من غضب الجماهير"، وقلت له نصا زيزو شاري الزمالك خد قرار وجدد ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة ".

واختتم والد زيزو :"عضو في الزمالك قال إنتم عايزين نبيع النادي عشان نجدد لزيزو، وخرجوا بعدها وسربوا للبرامج والصحفيين والصفحات أن السبب ابني وأنه طالب 100 مليون، لكننا لم نطلب ذلك كنا نبحث عن التقدير وأنا صعيدي وكرامتي أهم وقبل أي فلوس".

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