"بيان وتأشيرة أمريكا واستبعاد".. 5 تطورات في مستقبل زيزو خلال الساعات الماضية

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في مستقبل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

تصريحات زيزو وحديثه عن الأهلي

في بداية يوم الثلاثاء 8 أبريل، خرج الإعلامي هاني حتحوت بتصريحات نقلا عن زيزو، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، وقال اللاعب فيها: "أتمرن يوميا مع الزمالك وأحارب حتى آخر دقيقة وإذا نجح الزمالك في تجديد العقد سأرحب بذلك، وأحترم الأهلي تماما مثل الزمالك ومن حقي أن ألعب معه، كما أحترم نادي الزمالك بغض النظر عن الموعد الذي تنتهي فيه علاقتي مع النادي".

وأضاف: "لم أوقع للأهلي وليس لي علاقة بما وقّع عليه والدي، إذا كنت تعاقدت مع الأهلي فلم سأسافر مع بعثة النادي إلى جنوب أفريقيا في ظروف صعبة لخوض مباراة ستيلينبوش رغم حاجتي للراحة؟، التاريخ لا يُمحى، طلبت من الزمالك شيكات مكتوبة لكي أضمن حقي لأن العقد شريعة المتعاقدين، هل هذا أمر غير طبيعي؟، سيارتي تعرضت لحادث داخل النادي وممدوح عباس طلب مني ألا أحرر محضرا لتجنب المشكلات وتعهد بسداد تكاليف إصلاحها وهو ما لم يحدث، اضطررت لدفع 3 ملايين جنيه لإصلاحها وعلمت لاحقا أن ممدوح عباس ربط دفع التكاليف بتجديد العقد مع الزمالك".

وواصل: "الزمالك يهدد بإيقافي لنهاية الموسم؟ أتمنى ذلك، أنا في الوقت الحالي في أمس الحاجة للراحة لمدة شهر قبل العودة بكامل نشاطي في بداية الموسم المقبل، بيان رحيلي عن الزمالك جاهز ومكتوب لكنني حتى اللحظة الأخيرة أريد أن نصل إلى حل وأن يكون القرار بيد الزمالك".

بيسيرو يشيد بدور زيزو

مع كثرة التصريحات والجدل حول زيزو، دافع جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك عن اللاعب، وقال: في المؤتمر الصحفي لمباراة ستيلينبوش: "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح، زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حاليا وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جداً وبما يقدمه مع الفريق".

زيزو يستخرج تأشيرة أمريكا

رغم تصريحات زيزو التي نقلها هاني حتحوت وتؤكد عدم توقيعه لأي ناد، خرجت أنباء تشير إلى أن اللاعب كان موجودا صباح الثلاثاء، في سفارة أمريكا، لاستخراج التأشيرة تمهيدا لسفره مع الأهلي.

وأكد مصدر لمصراوي صحة المعلومة، قائلا: "زيزو كان في السفارة بالفعل لاستخرج التأشير بعدما حصل من خلال شركة سياحية على موعد في السفارة الأمريكية من أجل إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة باستخراج التأشيرة".

بيان جديد من زيزو

نشر زيزو بيانا رسميا، بعد الأنباء المتداولة نفى فيه توقيعه للنادي الأهلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا رجل احترم كل الناس، للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو، كل واحد يغازل الشريحة التي يريدها من الجمهور بسبب تداول الأخبار، بكل وضوح لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر، من حصل على توقيعي يجب عليه إعلان ذلك إن كان كلامه صحيحا، من لديه دليل على توقيعي لأي نادي عليه أن يوضح ذلك على الملاء، الناس لازم تعرف، أنا أقدر الكيان الكبير الذي ألعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله".

وأضاف: "لم أكن أريد الحديث عن هذه الأمور، الأمور في الإعلام تسير في اتجاه واحد ولا أحد يتكلم عن حقوقي كلاعب، الناس تركوني لشهور طويلة ولم يريدوا تجديد عقدي، لي مستحقات متأخرة من مدة ولم يجبني أحد، هذه المرة التجديد في مرحلة متقدمة من عمري، كل واحد لديه أسرة وعليه التزامات، لدي عروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض الموجود، ورغم ذلك منتظر كلمة النادي لاعتبارات كثيرة".

واختتم: "زيزو لا يزايد ولا يتاجر، لكن يجب أن يكون الطرف الثاني يريدني أن استمر، وتكون قيمة الاستجابة تساوي ربع العروض المقدمة لي على الأقل، أنتظر رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية، رسالة لمسؤولي الزمالك أتمنى مسألة التجديد تكون بيني وبينكم وليست عن طريق الإعلام، وأنا واضح وما أتحدث فيه هي أمور عادلة حتى نكمل الطريق".

الزمالك يستبعد زيزو من القائمة وغيابه عن التدريبات الجماعية

بعد بيان زيزو بدقائق، قرر مجلس إدارة الزمالك استبعاد زيزو من قائمة الفريق لخوض مباراة ستيلينبوش، مشيرة إلى أنه تأكد من توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

وكان زيزو موجودا في التدريبات الجماعية للزمالك، إلا أنه لم يشارك فيها واكتفى بالجري حول الملعب، قبل أن يعقد جلسة سريعة مع أيمن عبد العزيز ويغادر النادي.