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دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

مولودية الجزائر

الكونفيدرالية الأفريقية

سيمبا

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ستيلينبوش

الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
21:00

النادي الرياضي القسنطينى

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

أستون فيلا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

بروسيا دورتموند

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12:50 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

دوري أبطال أوروبا

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تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات القارية حول العالم اليوم الأربعاء.

ويواجه برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلاقي الزمالك منافسه ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند - 9 مساء - beIN SPORTS HD 2

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا - 9 مساء - beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر - 6 مساء - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

سيمبا ضد المصري - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 5

الزمالك ضد ستيلينبوش - 6 مساء - beIN SPORTS HD 6

نهضة بركان ضد أسيك ميموزا - 9 مساء - beIN SPORTS HD 5

اتحاد الجزائر ضد النادي الرياضي القسنطيني - 9 مساء - beIN SPORTS HD 6

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد راية الرياضي - 3.30 عصرا

منتخب السويس ضد ديروط - 3.30 عصرا

سبورتنج ضد طنطا - 3.30 عصرا

الداخلية ضد لافيينا - 3.30 عصرا

الترسانة ضد السكة الحديد - 6 مساء

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