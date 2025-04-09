"حققنا المطلوب و تغلبنا على الصعوبات".. ماذا قال كولر بعد فوز الأهلي على الهلال؟

كتبت-هند عواد:

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الوصول إلى هدفه بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي وصل إلى هدفه من مباراة الهلال السوداني، بعد أن حقق الفوز، على الرغم من الصعوبات الكثيرة في اللقاء، اللعب على أرضية من النجيل الصناعي مختلف تمامًا عن الملاعب التي اعتادنا اللعب عليها بشكل مستمر، وأن ‏الفريق تدرب مباراتين فقط على ملعب المباراة، والمنافس كان يملك فرصة اللعب أمام جماهيره وعلى ملعبه.".

وأضاف: "الأهلي لاحت له عدة فرص خلال اللقاء، والفريق الذي يرغب في التأهل عليه أن يتخطى كل الظروف، واللاعبين ‏كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون، حققنا الفوز والتأهل عن جدارة".

واختتم كولر: "الفريق لاحت أمامه العديد من الفرص، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من ‏مناسبة، والاحتفاظ بالكرة كان مهمة أساسية طلبتها من اللاعبين، والفريق يتحسن بشكل مستمر، والمهم هو التأهل، وبعدها سنعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالمرحلة المقبلة".

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