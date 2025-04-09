"تلاعب وعدم مصداقية".. تعليق قوي من نجم نادي الزمالك السابق على أنباء انتقال زيزو للأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق هشام يكن، على الأنباء المتداولة حول توقيع نجم وسط الفارس الأبيض الحالي أحمد سيد زيزو، على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو رفقة نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال يكن، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إذا كان زيزو يرغب في الانتقال إلى النادي الأهلي فليس هناك مشكلة في هذا الأمر، لكن الأزمة هى عدم المصداقية من اللاعب".

وأضاف: "زيزو تلاعب بمشاعر النادي وبمشاعر جماهير نادي الزمالك، وكان يجب عليه أن يعلن رغبته من البداية وعدم إخفائها خاصة وأن هذا الأمر سوف يعرف في كل الأحوال".

واختتم يكن تصريحاته: "لا أعلم الطريقة التي يفكر بها زيزو في هذا الأمر، هو لاعب جيد ولكن في مستوى الدوري المصري ولكنه ليس أساسي باستمرار رفقة منتخب مصر".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي أمس، أن أحمد سيد زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد لمدة 4 سنوات (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



