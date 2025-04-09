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بعد مشادة الذهاب.. احتفال خاص بين إمام عاشور ورامي ربيعة بعد الفوز على الهلال

12:10 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي من مباراة الهلال السوداني1
  • عرض 5 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 5 صورة
    احتفال خاص بين إمام عاشور ورامي ربيعة بعد فوز الأهلي على الهلال
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كتبت-هند عواد:

احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطريقة خاصة مع رامي ربيعة، بعد انتهاء مباراة الهلال السوداني بهدف نظيف لصالح الأحمر.

ونشر إمام عاشور صورته رفقة رامي ربيعة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهما يضعان يديهما على فمهما، مستخدما رموز تعبيرية.

وجاء هذا الاحتفال، بعد المشادة الكلامية التي أظهرتها عدسات الكاميرات، بعد مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني، بهدف نظيف أحرزه إمام عاشور، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحسم الأحمر تأهله إلى نصف نهائي المسابقة في موعد مع صن داونز الجنوب أفريقي.

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إمام عاشور رامي ربيعة الهلال السوداني
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