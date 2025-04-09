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إبراهيم فايق يكشف أجر زيزو في الأهلي

12:06 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
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    زيزو
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق قيمة تعاقد النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم عبر برنامج "الكورة مع فايق": "عقد زيزو لمدة 4 سنوات بين شركة الكرة بالنادي الأهلي والقلعة الحمراء مع اللاعب ووالد اللاعب".

وأوضح: "اللاعب وقع بالفعل وتسلم مقدم تعاقد، وهذا التعاقد لا يتحمله النادي الأهلي وحده، ولكن معه شركة القلعة الحمراء، حيث يتقاضى ما يقارب 400 مليون جنيه خلال 4 سنوات".

وواصل: "النادي الأهلي يتحمل نسبة الفئة الأولى للاعب وهي تقرب من الـ30 مليون جنيه مصري، الباقي عقود مع شركة القلعة الحمراء وعقود إعلانية".

واختتم الإعلامي: "عقد زيزو وقع في الأسبوع الأول من مارس 2025، وزيزو كان موجود في السفارة الامريكية اليوم من أجل تأشيرة التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

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