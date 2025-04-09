ذكرى سيئة في نصف النهائي.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

كتبت-هند عواد:

يضرب الأهلي موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأحمر على الهلال السوداني بنتيجة 2-0، ذهابا وإيابا.

وسجل إمام عاشور هدف فوز الأهلي على الهلال، في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم، فيما انتهت مباراة الإياب بين الترجي وصن داونز بالتعادل السلبي، ليتأهل صن داونز بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

التقى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في 16 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر 5 آخرين، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في نصف النهائي، ببطولة الدوري الأفريقي 2023، حينها خسر الأهلي مباراة الذهاب بهدف نظيف وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ليودع الأحمر البطولة.

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