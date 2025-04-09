3 مكاسب للأهلي.. كيف يؤثر رحيل زيزو على الزمالك تسويقيا؟

كتبت-هند عواد:

بات الزمالك قريبا من خسارة نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد السيد زيزو، بعد فشل تجديد التعاقد معه وتوقيع والد اللاعب اتفاقية تعاقد ملزمة لانتقاله إلى الأهلي الغريم التقليدي، وفقا لما كشفه مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

ولا تعد خسارة الزمالك لزيزو فنية فقط، إذ أنه أغلى لاعب في الدوري المصري وتبلغ قيمته السوقية 4 مليون يورو وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، متفوقا على ثلاثي الأهلي إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

وتعتبر القيمة التسويقية لزيزو أكثر من ربع القيمة التسويقية للزمالك والتي تبلغ 15.65 مليون يورو، وفي حال رحيل زيزو، ستصبح قيمة الزمالك 11.65 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، سترتفع قيمة الأهلي التسويقية، من 33.90 مليون يورو إلى 37.90 مليون يورو، وسيضم الأحمر أغلى لاعب في الدوري المصري.

ولن يتوقف الأمر على خسارة الزمالك لأغلى لاعب في الدوري المصري، إذ سيضم الأهلي أغلى 5 لاعبين في المسابقة وهم: زيزو، وسام أبو علي، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عطية.