هل يرتبط بـ زيزو.. لماذا تأخر تجديد عقد السعيد مع الزمالك؟

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتجديد عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

عبدالله السعيد، انتقل لنادي الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد مدته موسم ونصف، قادما من نادي بيراميدز، ويقدم مستوى مميز مع الفريق الأبيض.

ويعد عبدالله السعيد، من العناصر الأساسية في الوقت الحالي مع نادي الزمالك، وساهم في العديد من الأهداف الحاسمة، وأخرها في مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية في بطولة كأس مصر.

لماذا تأخر تجديد عقد السعيد مع الزمالك؟

وكشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بالنادي الأبيض، أسباب تأخر تجديد عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق، في ظل الإعلان مؤخرا عن تجديد عقد عمر جابر.

وأوضح "إمام"، أن عبدالله السعيد هو من طلب تأجيل تجديد عقده لأخر يوم، وأنه لا يوجد أي أزمة بين الطرفين، وسيتم الحسم خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد مصدر داخل النادي، أن تجديد عقد زيزو، ليس له علاقة بتجديد عقد عبدالله السعيد، خاصة وأن السعيد ليس له أي طلبات مالية كبيرة، ولكنه ينتظر من إنهاء الزمالك تجديد جميع اللاعبين وبعدها يتم حسم الملف الخاص به.