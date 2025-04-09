"حال توقيعه للأهلي".. هل يحق للزمالك تمديد عقد زيزو؟

لا حديث في الشارع الرياضي المصري، سوى عن مصير زيزو مع نادي الزمالك، وتوقيعه للنادي الأهلي للانتقال إليه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.

وخرج أحمد سيد زيزو بنفسه عبر ستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ونفي حقيقة توقيعه للنادي الأهلي قائلا: "لم أوقع لأي نادي داخل أو خارج مصر .. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي يتفضل يطلعه على الملا، .. الناس من حقها تعرف كويس".

هل يحق للزمالك تمديد عقد زيزو

وأوضح مصدر مطلع، أن نادي الزمالك يسعى جاهدا لتجديد عقد اللاعب وتوقيعه على عقود جديدة، لمدة 3 مواسم مقبلة، في ظل التمسك باستمراره داخل الأبيض.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك لا يعنيه توقيع اللاعب من عدمه لأي فريق أخر حتى لو الأهلي، خاصة وأنه في حال توقيعه على عقود جديدة، سيد تمديد العقد فوزا، خاصة وأنه ينتهي في شهر يونيو.

وأختتم المصدر، أن هذا الأمر تكرر من قبل مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق حينما كان في الأهلي ووقع للزمالك في الفترة القانونية، وبعدها جدد للأحمر وقام الأهلي بتمديد العقود في اتحاد الكرة.