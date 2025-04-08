"وقع في منزل الخطيب".. إبراهيم فايق يكشف مفاجآت في كواليس انتقال زيزو للأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي المصري، إبراهيم فايق، كواليس انتقال نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو للنادي الأهلي.

وقال إبراهيم عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحمد سيد زيزو لاعبا للنادي الاهلي بنسبة 100%".

وأضاف: "القصة بدأت من أول يناير والأهلي تحرك بدري جدا مع لاعب حر ومعندوش تعاقد".

وأوضح: "كابتن محمود الخطيب كلف وكيل اللاعبين نادر شوقي بالتفاوض مع زيزو، بشرط رغبة اللاعب في الانتقال للأهلي".

وواصل: "تحرك نادر شوقي الذي يرتبط بعلاقة مع زيزو منذ أن كان في سن السادسة عشر في بلجيكا، وكان هناك ترحيب من زيزو والتوقيع تم في منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وأردف: "هذا الملف تولاه بالكامل وبسرية تامة كابتن محمود الخطيب، ثم أكمل كافة الأمور التعاقدية".

واختتم: "عقد زيزو لمدة 4 سنوات بين شركة الكرة بالنادي الأهلي والقلعة الحمراء مع اللاعب ووالد اللاعب".