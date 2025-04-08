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موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز

11:21 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي والهلال
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    الأهلي من مباراة الهلال السوداني1
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
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كتبت-هند عواد:

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل 12 أبريل.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على بيراميدز، في السابعة مساء يوم السبت المقبل 12 أبريل 2025، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في منافسات الدوري.

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني، بنتيجة 2-0، في مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي.

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