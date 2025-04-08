"يجب إبلاغ الزمالك".. لماذا لم يعلن الأهلي التعاقد مع زيزو؟.. خبير لوائح يكشف

كتبت-هند عواد:

تشير كل المصادر إلى أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك سينضم إلى كتيبة من اللاعبين الذين انضموا إلى الغريم التقليدي الأهلي. ورغم بيان اللاعب الذي ذكر فيه أنه لم يوقع لأي ناد، إلا أن الزمالك أعلن استبعاده من قائمته لمباراة ستيلينبوش غدا.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي، إنهاء الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بضم زيزو لمدة أربع سنوات، بداية من شهر يونيو المقبل في صفقة انتقال حر.

لماذا لم يعلن الأهلي التعاقد مع زيزو؟

رغم إنهاء الأهلي تعاقده مع زيزو والحصول على توقيع اللاعب، إضافة إلى استخراج تأشيرة سفره إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أنه لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي الأمر، ويعود السبب إلى المادة رقم 14 في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف خبير اللوائح محمد بيومي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، سبب عدم إعلان الصفقة حتى الآن، قائلا: "المادة رقم 14 في لوائح فيفا، تقول إنه على النادي الراغب في لاعب داخل الـ6 أشهر الأخيرة من عقده، أن يبلغ ناديه الحالي قبل التعاقد معه، وذلك مرتين خلال 15 يوما".

وفسر: "لو الأهلي تعاقد مع زيزو دون إخبار الزمالك، يعاقب بغرامة مالية، وعلى سبيل المثال في الإمارات إذا حدث الأمر يتم توقيع عقوبة مالية على النادي قدرها 100 ألف درهم، إخطار الأهلي للزمالك ليس للحصول على الموافقة، إنما يخبره برغبته في التعاقد، وإذا كان الزمالك لديه أي اعتراضات أو مستندات قانونية تمنع التعاقد يظهرها، ولو أعلن دون مخاطبة ناديه أولا يعاقب، الاعتراضات التي قد يمتلكها الزمالك، مثل وجود عهده لم يسلمها حتى الآن مثل السيارة أو الشقة، أو وجود دين على اللاعب، جميعها تمنع التعاقد، والإخطار يكون في شكل خطاب رسمي تقول إنه سيتعاقد مع اللاعب للعلم والإحاطة".

وأوضح بيومي أن الغرامة المالية التي قد توقع على الأهلي لا تبطل التعاقد، مشيرا إلى أنه يكون عقد بين طرفين، والنادي ملزم بالإبلاغ لكن اللاعب لا توجد عليه أي مسؤولية، فيحق له التوقيع لأي ناد منذ بداية الـ6 أشهر الأخيرة.

وأشار إلى أن الغرامة قد توقع على الأهلي حتى إذا أعلن بعد نهاية عقده، قائلا: "مع انتهاء الـ6 أشهر سيظهر العقد ويعلن الأهلي ضم زيزو على سبيل الزمالك، لو ظهر أن التوقيع في مارس أي قبل انتهاء عقده مع الزمالك، أيضا يعاقب الأهلي، يجب أن يكون التوقيع بتاريخ بعد انتهاء عقده، والغرامة المالية تذهب إلى اتحاد الكرة وليس الزمالك في كل الحالات".

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