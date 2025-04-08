"محدش فيهم موجود في المشهد".. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مجلس الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أنباء انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزو من قائمة مباراة ستيلينبوش، المقرر لها مساء غدا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك بقاله سنين ماشي اليوم بيومه مفيش ترتيب للمستقبل بربع جنيه مع تعاقب الإدارات اللي مفيش اختلاف بين كل الإدارات ومفيش أي منطق لأي حاجة بيعملوها و بتحصل فالنادي بتكسب بطولات بالصدفة علشان جمهورك، وبيجيلك اللاعبين علشان تاريخك واللي مقومك الجمهور وتاريخ النادي يعني مفيش نظام من زمن و ده اللي بيوصلك للحال اللي أنت فيه حتى أما تعشمنا في ناس المفروض نضيفة جاية تنقلك لمرحلة النظام، بعد سنة ونص محدش فيهم موجود في المشهد كله مستخبي ومصدرين ناس عندهم رصيد عند الجمهور يشيلو عنهم".

وأضاف: "مجلس وصلك للوضع الحالي في قصة تجديد لاعب عمال يبيع ويشتري في النادي هو وأبوه ومقدرتش تبيعه فالصيف خوفاً من الجمهور، وانهاردة بتحصد كل ده لاعب بيروح للمنافس بكل سهولة أنت وهو متخاذلين واحد إدارياً صفر والثاني طماع عاوز كل حاجة في الدنيا وهو عامل أسوأ موسم له، وخلى الناس المسؤولة تصدقه وتكتب أنه يجدد ولبسهم مع الجمهور".

وواصل: "مفيش نادي يقف على لاعب فعلاً بس مش كل اللاعيبة بتتعوض بقالك 5 سنين بتفقد أهم اللاعبين في أفريقيا ومش عارف تعوضهم النادي مش هيقفل بس هتاخد بطولة كل فين وفين بالصدفة ".

واختتم عيد عبد الملك: "كل حاجة في المتناول والرجوع للمنافسة في مصر في المتناول مفيش حاجة منطقية طالما تقدر تدفع 80 و 100 مليون فالسنة للاعب هو كان جاي رقم 5 في مكانه يبقي تقدر ترجع لو عندك ناس بتفهم و بتحب المكان بس وبتفكر صح بعيد عن تفكير الإدارة الضعيفة اللي لازم يبعدوا عن ملف الكرة نهائي اللي أثبتوا فشلهم في 3 فترات قيد للفريق طلعت بلاعب واحد بس".

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مصدر بالزمالك: استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي