مصدر يكشف آخر تطورات تفاوض الأهلي لضم مصطفى محمد

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الفترة الماضية تفاوض النادي الأهلي مع اللاعب الأسبق للزمالك والحالي لنانت الفرنسي، مصطفى محمد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي يجري مفاوضات مطثفة من أجل التعاقد مع مصطفى محمد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر أن اللاعب رفض كل العروض التي قدمها الأهلي للتعاقد معه، حيث لا ينوي العودة إلى مصر.

وجاءت تلك المفاوضات بناء على حرص مجلس المارد الأحمر على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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