رغم خسارته من الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد

كتبت-هند عواد:

حصد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بطولة دوري المحترفين، بعد الفوز في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة النهائية، على الزهور بنتيجة 39-21.

وخسر الأهلي من الزمالك، بنتيجة 29-27، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ورغم هزيمة الأهلي، يعتبر هذا اللقاء تحصيل حاصل، إذ أنه ضمن اللقب بالدوري، فيما احتل الزمالك المركز الثاني.

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