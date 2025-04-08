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رغم خسارته من الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد

06:29 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    الأهلي والزمالك لكرة اليد
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    الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد2
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    الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد6
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    الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد4
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    الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد
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كتبت-هند عواد:

حصد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بطولة دوري المحترفين، بعد الفوز في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة النهائية، على الزهور بنتيجة 39-21.

وخسر الأهلي من الزمالك، بنتيجة 29-27، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ورغم هزيمة الأهلي، يعتبر هذا اللقاء تحصيل حاصل، إذ أنه ضمن اللقب بالدوري، فيما احتل الزمالك المركز الثاني.

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