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على دُفعات.. 6 لاعبين من الأهلي إلى السفارة الأمريكية لاستخراج التأشيرة

05:48 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    محمد الشناوي (2) (1)
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    أشرف داري
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    وسام أبو علي 1
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    إمام عاشور
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    ياسر إبراهيم
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كتب - مراسل مصراوي:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التقديم على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصدر "لمصراوي" إن استخراج تأشيرة لاعبي الأهلي سيكون على دفعات.

وأوضح المصدر أن كل لاعب يذهب إلى السفارة بالورق الخاص به وخطاب الفيفا المعتمد الخاص بالبطولة، من أجل استخراج التأشيرة.

واختتم المصدر عن عدد من اللاعبين الذي قدموا على التأشيرة، حيث جاءوا كالتالي: محمد هاني، محمد الشناوي، أشرف داري، وسام أبو علي، إمام عاشور، وياسر إبراهيم.

يُذكر أن المارد الأحمر يقع في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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