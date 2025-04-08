"اكتفى بالجري وجلسة سريعة".. مصدر يكشف كواليس مشاركة زيزو في مران الزمالك

كتب-مصراوي:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تدريبات الفريق بعد استبعاده من مباراة غدا ضد سيليتنبوش الجنوب أفريقي.

وقال المصدر، إن زيزو لم يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك التي أقيمت اليوم على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة غدا.

وأضاف: "زيزو اكتفى بالجري حول الملعب في مران فردي ثم خضع لجلسة سريعة مع أيمن عبد العزيز المدرب المساعد".

وقرر مجلس إدارة الزمالك، استبعاد زيزو من قائمة مباراة غدا ضد سيليتنبوش الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار الزمالك تجاه زيزو، بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي، وينتهي عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

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