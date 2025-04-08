مصدر بالزمالك: استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي

قال مصدر مسؤول بالزمالك، إن أحمد سيد "زيزو" نجم فريقهم تم استبعاده من قائمة المباراة التي سيلتقون بها نظيرهم ستيليتبوش الجنوب أفريقي.

وعلل المصدر استبعاد زيزو عن القائمة بقوله:"تم التأكد من توقيعه للأهلي لذا تم اتخاذ القرار".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيليتبوش الجنوب أفريقي مساء يوم غد الأربعاء في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الفريق الجنوب أفريقي قد انتهت بالتعادل السلبي.

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