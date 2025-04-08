مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

جميع المباريات

إعلان

مصدر بالزمالك: استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي

05:09 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زيزو
  • عرض 7 صورة
    زيزو
  • عرض 7 صورة
    زيزو
  • عرض 7 صورة
    زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي

قال مصدر مسؤول بالزمالك، إن أحمد سيد "زيزو" نجم فريقهم تم استبعاده من قائمة المباراة التي سيلتقون بها نظيرهم ستيليتبوش الجنوب أفريقي.

وعلل المصدر استبعاد زيزو عن القائمة بقوله:"تم التأكد من توقيعه للأهلي لذا تم اتخاذ القرار".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيليتبوش الجنوب أفريقي مساء يوم غد الأربعاء في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الفريق الجنوب أفريقي قد انتهت بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

"بيان رحيلي جاهز".. هاني حتحوت ينقل رسالة نارية من زيزو تجاه مجلس الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد السيد زيزو الأهلي وزيزو الزمالك الزمالك ضد ستيليتبوش الكونفدرالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: ارتدوا الكمامة.. .. أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق
الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي
بنك أبوظبي التجاري يتوقع استمرار تراجع الجنيه إلى 54 جنيها لكل دولار