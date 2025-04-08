الكشف عن سبب تفضيل زيزو لعرض الأهلي عن الاحتراف في الخليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نقل الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نسبها لنجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" بخصوص تفضيل الأخير للعب بقميص الأهلي عن الاحتراف بالدوريات الخليجية.

وقال حتحوت نقلاً لما نسبه على لسان زيزو، خلال حلقة برنامجه اليوم الثلاثاء بإذاعة أون سبورت FM:"كان من الممكن ذلك قبل بداية الموسم الحالي ولكن الآن لديّ بطولة أمم أفريقيا أريد أن أتواجد بها أساسيًا وليس مجرد لاعبًا بالقائمة ولديّ كأس عالم حال التأهل أريد المشاركة به فهو حلم حياتي ولابد أن أكون جاهزًا، وتواجدي في الأهلي إن لم أستمر في الزمالك سيجعلني في تركيزي والمستوى التنافسي لأكون جاهزًا".

وأضاف:"بالطبع بين ذلك هناك كأس العالم للأندية وهو أمر مميز لكن مكسبي المشاركة أساسيًا بكأس أمم أفريقيا وكأس العالم وهناك عرض بالفعل من العين الإماراتي ولكنه يقع بمجموعة صعبة بكأس العالم للأندية معه يوفنتوس والوداد ومانشستر سيتي ثم سأعود للدوري الإماراتي وهو لن يؤهلني للجاهزية والمشاركة".

وأتم:"لذا يرى أن الأهلي هو الخيار الأنسب له عن عرض خليجي رغم توافر العروض الخليجية حتى هذه اللحظة".

وينتهي تعاقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ دون العودة لمسؤولي القلعة البيضاء.

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