بيراميدز يعلن تعرضه لمضايقات قبل مباراة الجيش الملكي

كتب ـ أحمد شاكر

أعلن نادي بيراميدز تعرض بعثته المتواجدة في المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا لمضايقات.

وذكر نادي بيراميدز عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"استمرارًا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة النادي قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق الجمهور العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلاً".

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشار نادي بيراميدز، عبر البيان ذاته، إلى أن أفراد البعثة استيقظوا عند الساعة الخامسة فجرًا متفاجئين ـ بحسب وصفه ـ بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي "وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم".

ونوه النادي كذلك إلى تعرض البعثة لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الأمس بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسئولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الكاف، بأكثر من ١٠ دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه.

وأتم نادي بيراميدز بيانه بالتنويه إلى أنه تقدم بشكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجرًا أمام الفندق من جانب الجماهير التي أطلقت ألعابا نارية على غرف اللاعبين.

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