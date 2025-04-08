كتب- محمد خيري:

وضح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة توقيعه للنادي الأهلي، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي

وكتب زيزو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس.. لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والتزامي الصمت زاد عن حده.. كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو. وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

أضاف: "بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر، اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن .. إذا كان كلامه صحيح ؟ .. كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملا.. الناس لازم تعرف كويس".

أكمل: "أنا بقدر جدا الكيان الكبير اللي أنا بلعب فيه.. ولا يمكن أنكر فضله عليا لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص.. لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد".

أضاف: "ليه محدش أتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا.. ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي".

أوضح: "ليه محدش أتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كثير، ومش لاقي حد يجاوبني، ليه محدش اتكلم أنه التجديد المرة دي جاي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للعيبة الكورة.. ولعيب الكورة مهما طول عمره قصير في الملعب".

وأردف: "محدش كمان اتكلم إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض اللي موجود.. ورغم كل ده قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي ورد الإعتبارات كتير مش لتجميل الصورة".

وأضاف: "الجماهير لازم تكون عارفة الحقيقة.. زيزو مش بيزايد.. ولا بيتاجر .. لكن لازم الطرف الثاني يكون عايزني أكمل.. وتكون فيه استجابة لحاجة من المعروض عليا على الأقل.. لكن للأسف الكلام معايا حاجة .. واللي بيتقال للإعلام حاجة تانية".

وتابع: "أنا مينفعش أجرح في حد ولا أتكلم في حق حد.. لأن اللي بيتقال في الجلسات عيب يتقال برة.. على الأقل من ناحيتي .. أنا مستني رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية.. وأتمنى ربنا يكرمنا بيها أنا وزمايلي. وأي كلام هيتقال غير كدة في موضوع التجديد أو التوقيع قبل الموعد ده هيكون كلام غير صحيح".

واختتم: "رسالتي الودية جدا للمسؤولين في النادي اللي أنا بحترمهم جميعا .. أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم... مش عن طريق الإعلام.. وأنا كنت ولا زلت واضح معاكم في كل اللي اتكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على اننا نكمل الطريق شكرا على تفهمكم".