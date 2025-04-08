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"شيله من على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف موقف زيزو من الانضمام للأهلي

03:12 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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كشف الإعلامي إبراهيم فايق موقف نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فايق عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"شيله من على الشاحن.. زيزو أهلاوي 100%".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/2025 في وقت لم يصل به لاتفاق نهائي بعد مع مجلس إدارة ناديه بتمديد التعاقد.

وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2018/2019 بعد انتهاء مسيرته مع نادي موريرنسي البرتغالي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بقميص الزمالك بـ 260 مباراة سجل خلالها 84 هدفاً وصنع 71 لزملائه

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