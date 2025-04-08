"شيله من على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف موقف زيزو من الانضمام للأهلي
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كشف الإعلامي إبراهيم فايق موقف نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكتب فايق عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"شيله من على الشاحن.. زيزو أهلاوي 100%".
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/2025 في وقت لم يصل به لاتفاق نهائي بعد مع مجلس إدارة ناديه بتمديد التعاقد.
وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2018/2019 بعد انتهاء مسيرته مع نادي موريرنسي البرتغالي.
وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بقميص الزمالك بـ 260 مباراة سجل خلالها 84 هدفاً وصنع 71 لزملائه
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