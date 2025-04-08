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"سعيد بـ زيزو والمحاولات لن تفلح".. بيسيرو يطلق تصريحات قوية

03:05 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" سنواجه فريق منظم، ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".

وتابع : "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".

وأضاف بيسيرو قائلاً:" عندما أجد بعض الأمور السلبية أحاول العمل على تحسينها باستمرار في التدريبات سواء في الجزء الدفاعي أو الهجومي".

وأكمل: "الزمالك قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية في المباراة السابقة وفي مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش، ولكن الفريق لم يكن على المستوى الهجومي المطلوب، ونقوم بتقييم أداء الفريق وشرح السلبيات للاعبين لتحسين الأداء والحفاظ على الشكل التنظيمي للفريق".

وواصل : "زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حالياًَ وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جداً وبما يقدمه مع الفريق".

وتابع المدير الفني قائلاً: "فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم".

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