كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نقل الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نسبها لنجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" بخصوص موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء أو الانضمام لصفوف الأهلي وحقيقة توقيعه على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال حتحوت نقلاً لما نسبه على لسان زيزو، خلال حلقة برنامجه اليوم الثلاثاء بإذاعة أون سبورت FM:"لم أوقع للأهلي وليس لي شأن بماذا فعل والدي، لو كنت وقعت للأهلي هل كنت سأسافر في رحلة مع الفريق لمدة 17 ساعة وأجلس بكرسي وسط شخصين لا أعلمهما ولا يوجد فندق جيدًا؟.. كان الأفضل لي أن ارتاح في ظل معاناتي من التهاب في وتر أكيلس ولن أدعي الإصابة فأنا أكثر لاعب شارك كدقائق مباريات ولم أشتكِ وأنا في حاجة للراحل وإذا خضعت لأي فحص طبي سيتم إثبات حاجتي للراحة لمدة ثلاثة أسابيع فركبتي أيضًا أعاني منها ولا أستطيع صعود السلم بسببها".

وأضاف:"الأهلي نادي محترم مثل الزمالك ومن حقي ألعب معه والتاريخ لا يُحذف، وطالبت الزمالك بشيكات مكتوبة لكي أضمن حقي لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا أشكك في أي شيء ولكن هل ما أطلبه ليس طبيعيًا؟.. حين كانت عربيتي هتتسرق ممدوح عباس قال لي لا تحرر محضر وسأتحمل التكلفة فوجدت إيصال بتصليح السيارة بـ 3 مليون جنيه وحين سألت اتقال (ممدوح بيه قال لما زيزو يخلص مع الزمالك هدفع الفلوس) ".

وأتم:"السؤال لماذا تخسر لاعب أثبتلك أكثر من مرة أنه يحبك ويريد الاستمرار، لن أمسك قلماً وأمضي حتى يتم حسم موقفي مع الزمالك وهذا ما قلته لوالدي، والدي لم يجلس مع أي نادِ حتى شهر مارس احتراماً لنادي الزمالك وليّ مع إن من حقه الجلوس مع الأندية بداية من يناير، ولو جلست ولم أشارك أنا في أشد الحاجة لأستريح لو قرر مسؤولو الزمالك ذلك"، ثم تابع:"أنا ناقصلي تكة وزي مابيتقال إن الزمالك هيعمل بيان ويطلعني قدام الجمهور أنا اللي ببيع أنا بيان رحيلي عن الزمالك جاهز ومكتوب وهنشره أنا كمان لكن لآخر لحظة أنا سايب الموضوع عند الزمالك يمكن يتحل".

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