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زيزو أسطورة أهلاوية.. شركة القلعة الحمراء تثير الجدل بمنشور غامض

02:45 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت شركة القلعة الحمراء المتخصصة في بناء مشروع ستاد الأهلي الجديد، الجدل في الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عبر حسابها صورة لنجم الأهلي السابق عبدالعزيز عبدالشافي وطفل صغير يرتدي قميص أحمر مكتوب عليه "Zizo" وكتبت:

"بين الماضي والحاضر.. زيزو أسطورة أهلاوية".

ويأتي هذا المنشور بالتزامن مع أنباء توقيع لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي والانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي القادم في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد زيزو بنهاية الموسم الجاري، وسط تأكيدات من عدة مصادر بالنادي الأهلي عن توقيعه للقلعة الحمراء.

في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يلتقي مع نظيره الهلال السوداني في اياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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شركة القلعة الحمراء مشروع ستاد الأهلي الجديد
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