القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي عن تجهيزاتهم قبل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية على مستوى الصفقات.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن النادي الأهلي يسعى لضم 4 صفقات أخرى وفقًا لتطورات مفاوضات التجديد مع عقود بعض اللاعبين الحاليين بالفريق تنتهي عقودتهم بنهاية الموسم الحالي 2024ـ2025.

وأوضح المصدر أن الأهلي ينهي حاليًا الخطوة الأخيرة لضم جناح دولي محلي يلعب بالجبهة اليمنى، مضيفًا:"بالرغم من هذا الاتفاق لكن مازال ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري الذي سيكون لاعبًا حرًا، ضمن الحسابات الحمراء لكن ليس هناك تحرك مباشر حتى الآن".

وأتم المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الأهلي يسعون لضم لاعب قلب دفاع تحسباً لإمكانية رحيل واحد من الثنائي رامي ربيعه وياسر إبراهيم إذا ما استمرا في موقفهما بعدم تجديد التعاقد:"هناك تفكير في ضم ظهير أيسر محلي أيضًا حال عدم تفعيل بند شراء يحيي عطية في ظل أن الموسم الحالي هو الأخير للتونسي علي معلول".

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