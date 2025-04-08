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الهلال السوداني يعلن مجانية تذاكر مباراته أمام الأهلي

01:40 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 5 صورة
    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 5 صورة
    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني أن التذاكر الخاصة بالدخول لمباراته أمام نظيره الأهلي ستكون متوفرة مجاناً على بوابات الملعب قبل انطلاق المباراة.

ونوه نادي الهلال السوداني عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم الدعم المعنوي للفريق.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره الهلال بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هاني.

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