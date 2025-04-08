الهلال السوداني يعلن مجانية تذاكر مباراته أمام الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني أن التذاكر الخاصة بالدخول لمباراته أمام نظيره الأهلي ستكون متوفرة مجاناً على بوابات الملعب قبل انطلاق المباراة.

ونوه نادي الهلال السوداني عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم الدعم المعنوي للفريق.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره الهلال بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هاني.

اقرأ أيضًا:

مرموش يتفوق على هالاند ويتوّج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال