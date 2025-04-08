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الأبيض بالزي الأساسي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلينبوش

01:35 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

عٌقد ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق ستيلينبوش زيه باللون "النبيتي" الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

حضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي ستيلينبوش ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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فريق الزمالك مباراة الزمالك وستيلينبوش بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
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