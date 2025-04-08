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"إصابة قوية".. موعد عودة شيكابالا لمباريات الزمالك

12:34 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (3)
  • عرض 14 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (8)
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (5)
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، يحتاج إلى 3 أسابيع للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية، مرة أخرى.

ويعاني محمود عبدالرازق شيكابالا، من الإصابة في الركبة، تعرض لها خلال المشاركة في مباراة بتروجيت التي أقيمت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأضاف "الغندور"، خلال برنامج ستاد المحور: "شيكابالا سيخضع لبرنامجًا علاجيًا تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك".

وأضاف: "من الوارد أن يعود شيكابالا للمباريات في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

واختتم: "شيكابالا يعاني من إصابة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن المباريات بالفترة الأخيرة".

ويلتقي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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