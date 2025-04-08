نجم الزمالك السابق يطالب التدخل سريعا ودفع 100 مليون جنيه لـ زيزو

كتب- محمد خيري:

طالب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض بعمل بعض التغييرات في طريقة اللعب أمام المنافسين.

ويستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الحميد خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "بيسيرو مدرب كبير لكن أداء الزمالك معه غير جيد، وقائمة الفريق الحالية ليست الأفضل".

وأضاف: "زيزو الأفضل في مصر ولكنه مشتت، ونادي الزمالك تأخر في التعامل مع ملف تجديد عقده، أين كان المجلس خلال آخر موسمين".

وأختتم تصريحاته: "مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يتحمل أزمة زيزو، وعليهم حل الموقف بشكل سريع، ولو طلب 100 مليون عليهم الدفع فورا".