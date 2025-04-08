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بيسيرو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة ستيلينبوش

12:04 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مرانه الختامي على ملعب النادي في الخامسة مساء اليوم، قبل الدخول في معسكرا مغلقا حتى موعد المباراة في السادسة مساء غدا.

وسوف يضع بيسيرو اللمسات النهائية على خطة الأبيض خلال مران اليوم، على أن يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف للخصم قبل مباراة الغد.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة في مباراة الغد من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

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بيسيرو نادي الزمالك ستيلينبوش الجنوب أفريقي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
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