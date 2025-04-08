"كوبري ويعود للأهلي".. وكيل لاعبين يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع والد زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين مفاجأة بشأن، مفاوضاته مع زيزو، في حضور والده، من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وقال تامر النحاس وكيل اللاعبين في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": تفاوضنا مع زيزو ووالده قبل تجديده الأخير مع الزمالك وكان يتبقى في عقده موسم ونصف، من أجل الانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف "النحاس": "كان هناك عدة سيناريوهات، في المفاوضات مع والد زيزو، ومنها سفره للخارج والعودة للأهلي، ولكن الاتفاق لم يتم، وبعدها دخل بيراميدز مع والده".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.