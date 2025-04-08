موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "شيخا ولد بيديا".

ومن القرر أن تنقل المباراة على فضائية بي إن سبورت 6.

يذكر أن الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد على نظيره الهلال خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة.

اقرأ أيضًا:

"مهلة لمدة أسبوع".. الاتحاد الأفريقي يطلب من الزمالك توضيحًا لما فعلته جماهيره

الرئيس التنفيذي لـ"ستيلينبوش" يكشف كيف ساعدهم موسيماني في مباراة الزمالك